Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın - Son Dakika
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Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

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Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğunu belirlediği 4 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık söz konusu firmaların ürünlerini tek tek duyurdu.

25.02.2025 18:06
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Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle çocuklarla ilgili 4 ürünün piyasadan toplatılmasını kararlaştırdı.

4 ÇOCUK ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünleri duyurmaya devam ediyor. Son olarak bakanlığın yayınladığı listeye 4 ürün eklendi.

Söz konusu ürünler şu şekilde:

Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterini karşılamadığı gerekçesiyle boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

0-3 yaş arası bebeklerin giydiği Baby Body markalı bebek zıbınında, çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebeklerin boğulma ve yaralanma riski var. Bu ürünle ilgili de toplatma ve yasaklama kararı verildi.

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini yükseltiyor. Söz konusu ürün de piyasadan toplatılacak.

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması, çocuklarda boğulma riskine neden oluyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.

Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Ticaret Bakanlığı, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Erdoan yüzünden insanlar artık çocuk yapamıyor. 14 11 Yanıtla
  • Casper:
    Ne Yapsanız Nafile 3 0 Yanıtla
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