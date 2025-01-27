Anne, çocuğunu kurtarırken hayatını kaybetti

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Denizli'de sobadan çıkan yangında çocuğunu 4. kattan bırakarak kurtaran anne hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğunu kurtaran anne dumandan etkilenince kendisini kurtulamadı

DENİZLİ - Denizli'de sobadan çıkan yangında iki çocuğun yardım istemek için çıktığı daireyi bir anda alevler sardı. Kapı önündeki kanepenin de tutuşması nedeniyle daireden çıkamayan anne kısmi yanık oluşan çocuğunu pencereden atarak kurtarırken, kendisi alevlerin arasında yaşamını yitirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4. Kattaki dairede oturan Suriye uyruklu ailenin evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek amacıyla aşağıya indi. Anne Esraa Alalo (26), ise yangını söndürmeye çalıştı. Anne Esraa Alalo yangını söndüremeyeceğini anlamasıyla yatak odasında uyuyan 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de alarak daireden çıkmak istedi. Bebeğini kucağına alarak daireden çıkma girişiminde bulunan anne Alalo, daire girişindeki kanepenin tutuşması nedeniyle çıkamadı. Hızla evi saran alevler nedeniyle yatak odasına sığınan Esraa Alalo, aşağıda bekleyen vatandaşlardan yardım istedi.

4. kattan bebeğini attı, kendisi kurtulamadı

Aşağıda bulunan vatandaşların battaniye açtığını gören anne Esraa Alalo, 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi battaniyeye sardı. Pencereden bebeğini sarkıtan anne aşağıda bekleyen vatandaşlara doğru çocuğunu bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun sırt ve bacak kısmında yanık oluşan 1 yaşındaki A.J.'ye müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise daireyi saran alevleri kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz olay yerine gelen tekstil işçisi baba Abdulbasett Jebbi (36), gözyaşlarına hakim olamadı. Çaresiz baba eşinin cansız bedeninin çıkarılmasını beklerken, yakınları tarafından teselli edildi.

Baygınlık geçirdiği için kurtulamadı

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak içeride bulunan anne Esraa Alalo'yu kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında anne Esraa Alalo, yatak odasının pencere önünde ölü olarak bulundu. Evdeki soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme, itfaiye ve Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeler yapıldı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenerek baygınlık geçiren kadının bu nedenle kendisini kurtaramadığı değerlendiriliyor. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangının kesin çıkış sebebi ise bilirkişi heyeti tarafından hazırlayacağı kati raporla netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayı gören vatandaşlardan Ahmet Sevim, "Bir çocuk gelip, 'Yetişin yangın var' dedi. Çocuk bağırdıktan sonra bir anda alevler görünmeye başladı. Pencerede bir tane kadın çocuğunu battaniyeye sarmıştı. Aşağıdakiler kadına çocuğu atmasını söylüyordu. Çocuğu atacağı sırada baygınlık geçiriyor. Kadın içeriye düşünce çocukta aşağıya düşüyor. Aşağıda çocuğu tuttular" dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Esraa Alalo'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.