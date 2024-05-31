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Anne ve babasını öldüren oğul hakim karşısında

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinde evlerinde öldürülen çiftin katil zanlısı oğlu hakim karşısına çıktı.

Olay, 1 Haziran 2023 tarihinde Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam olan Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 3 çocuğundan biri olan ve eşinden boşandığı öğrenilen Mücahit Mustafa Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından suç aleti ile gözaltına alındı. Mücahit Mustafa Çoban, ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra, "Olaya aklım ermedi, nasıl oldu bilmiyorum" diyerek kendini savundu. Çoban, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne baba katili oğul hakim karşısında

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, anne ve babasını öldüren tutuklu sanık Mücahit Mustafa Çoban ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık, psikolojik problemler yaşadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı mahkeme heyetinden sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti. Davada mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin hazırlanacak raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.