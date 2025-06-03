Anne ve çocuklarına gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
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Anne ve çocuklarına gözyaşlarıyla veda

03.06.2025 17:24
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Anne ve çocuklarına gözyaşlarıyla veda Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli anne ve 2 çocuğu memleketi Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Anne ve çocuklarına gözyaşlarıyla veda

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli anne ve 2 çocuğu memleketi Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Gazintep Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Kuvrağ idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan sürücü Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, diğer araçta bulunan sağlık personeli Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sağlık personeli Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Gaziantep Şehir Hastanesinde düzenlenen törenin ardından paramedik anne ve 2 çocuğunun cansız bedeni Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içinde cenaze namazı kılınan anne ve çocukları toprağa verildi. Anne ve çocukları yan yana defnedilirken yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anne ve çocuklarına gözyaşlarıyla veda - Son Dakika

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