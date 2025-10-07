Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
07.10.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 yaşındaki Alper Akgün, annesiyle birlikte yaşadığı evde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Akgün'ün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının olduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 yaşındaki adam, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2017 Sokak'taki bir apartmanın 7'nci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Alper Akgün sabah saatleri evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Detaylar da ortaya çıktı MOSSAD’a bilgi sızdıran iki kişi için tutuklama kararı Detaylar da ortaya çıktı! MOSSAD'a bilgi sızdıran iki kişi için tutuklama kararı
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Kendisini bıçaklayan eşini eve alan adam bin pişman oldu Kendisini bıçaklayan eşini eve alan adam bin pişman oldu
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a bir ceza daha FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha
Gedson Fernandes, Rusya’da yeniden doğdu Gedson Fernandes, Rusya'da yeniden doğdu

15:35
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
15:32
AK Partili vekilden “Yozgatlıyım“ diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
AK Partili vekilden "Yozgatlıyım" diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
15:13
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
14:58
İstanbul’da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
14:23
Avukat suikastında çarpıcı detay Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
14:17
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 16:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.