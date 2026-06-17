ANSET soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ANSET ihalelerine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in eşi de yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarına yönelik yürütülen ANSET ihaleleri soruşturması kapsamında; Mülkiye Başmüfettişinin hazırladığı tevdi raporu, bilirkişi raporu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in eşi V.T. ile D.A., E.B., N.I. ve Ş.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Tuncer'in kayınvalidesi N.T. ile B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuncer ailesinin mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitler üzerine Tuncer'in eşi V.T. ile kayınvalidesi N.T. hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Son gelişmeyle birlikte Tuncer ailesinin tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

İlk operasyonda 15 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edilmişti. İhalelerde yetkili oldukları değerlendirilen, aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 şüpheli ise serbest bırakılmış, şüphelilerden 2'sinin firari, 2 şüphelinin de cezaevinde bulunduğu bildirilmişti.

25 şüpheliye yönelik ikinci operasyon

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, ANSET ihalelerinde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan kişilerle ilgili tespitlere de yer verilmişti. Bu kapsamda 14'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibi 1 kişi hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Toplam 25 şüpheliye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklanmış, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

"İşler yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildi" beyanı

Devam eden soruşturmada, usulsüzlük tespit edilen ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girdi. İfadelerde, yapılan işlerin yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildiği, mal ve hizmet alımına ilişkin evrakların düzenlenerek ihale komisyonu görevlilerine imzalatıldığı yönünde beyanlar bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA