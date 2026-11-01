Antakya\'da aranan cinsel taciz hükümlüsü 2 yıl 6 ay cezayla yakalanıp tutuklandı

Antakya'da aranan cinsel taciz hükümlüsü 2 yıl 6 ay cezayla yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İ.D.'yi Antakya'da yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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