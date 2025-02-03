Antakya\'da Depremzede Konteynerleri Yandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında depremzede ailelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki Haraparası konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailelerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi devam ettiği sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY