Antakya'da ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da ev yangını

Antakya\'da ev yangını
02.07.2026 00:23  Güncelleme: 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev hasar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bulunan evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da ev yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:49
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 00:28:27. #7.12#
SON DAKİKA: Antakya'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.