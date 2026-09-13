Antakya'da evin içine giren yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı
Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir evin içinde yılan görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da evde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sıcak havanın etkisini hissettirdiği bölgede sürüngenler, insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir evin içerisinde yılan görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antakya'da evin içine giren yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?