Antakya\'da gönüllü kadınlara yangın eğitimi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye ekipleri, gönüllü kadınlara yangından kurtulma eğitimi verdi.
Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde kadın gönüllüleri, itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. İtfaiye ekipleri, kadınlara yangından korunma eğitimi verdi. Yangından korunma eğitiminin ardından kadınlarla birlikte yangın tatbikatı düzenledi. Gönüllü kadınlar, itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdi. - HATAY
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