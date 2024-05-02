Antakya\'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçlarına yönelik çalışmada şüpheli 1 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalar çerçevesinde; 30 Nisan tarihinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sonucunda iş yerinde yapılan aramada; 193 araç sinyal ve far lambaları, 8 regülatör ve 4 sokak lambası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili şüpheli T.A., yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - HATAY