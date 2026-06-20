Antakya\'da Hurdalık ve Çöplükte Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalık ve çöplük alanda çıkan yangın geniş alana sıçramadan söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan hurdalık ve çöplük alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında hurdalık ve çöplük alan zarar gördü. - HATAY