Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan inşaat şantiyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan şantiye alanında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında şantiye alanı zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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