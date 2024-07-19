Antakya'da Kahraman Kedi, Yılanla Mücadele Etti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 1 buçuk metrelik yılanla 'Kahraman' isimli kedinin arasında geçen mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da havaların aşırı ısınmasıyla 40 dereceyi geçen sıcaklıklar yaşanıyor. Kavurucu sıcaklarda insanlar serinlenmenin yollarını ararken bazı sürüngen hayvanlar da sıcaklıkla baş etmeye çalışıyor. Aşırı sıcaklıklardan dolayı ortaya çıkan yılanlar, evlerin bahçelerine veya evlere girmeye çalışıyorlar. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karagön'ün evine de yılan girmeye çalıştı. Karagön'ün evde beslediği 'Kahraman' isimli kedi ise yılana izin vermedi. Yılan ile kedi arasında geçen mücadeleyse cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yılan duvara tırmanıyordu ve o esnada kedi yakaladı"

'Kahraman'ın yılanı yakalayıp öldürdüğünü ifade eden Bekir Karagön, "Bizim baktığımız kedi var. Bizim sürekli bahçemizde dolaşıyordu. Bir gün odada oturduğumuzda mutfaktan kızım seslendi. Baba, kedimiz yılan yakaladı diye seslendi. Biz de koşarak gittik. Pencereden baktığımızda beslediğimiz kedi tam olduğu noktada yılanı yakalamıştı. Yaklaşık bir buçuk metre civarındaydı. Tehlikeli bir yılandı. Sağ olsun bize o konuda yardımcı oldu. Kedi yakaladı ve öldürdü yılanı. Büyük ihtimalle eve geçebilirdi. Tam duvara tırmanma üzereydi ve yılan duvara tırmanıyordu. O esnada kedi zaten onu yakaladı aşağı çekti. Bulunduğu noktada da yılanı öldürdü" ifadelerini kullandı. - HATAY