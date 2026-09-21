Antakya\'da metruk iş yerinde çıkan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı

Antakya'da metruk iş yerinde çıkan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Haraparası Mahallesi'ndeki metruk iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye yayılmasını önleyip yangını kısa sürede kontrol altına aldı; bölgede soğutma çalışması yürütüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk iş yerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Haraparası Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde yangın meydana gelmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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