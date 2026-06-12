Antakya\'da ev yangını

Mübeccel Akman:

itfaiye çok iyi tepki vermişmiş. hızlı olmuşlar. diğer evlere sıçramaması bile çok iyi. güvenlik açısından da bu tür durumlar hızlı müdahale ile kontrol altına alınmış olması çok önemli. şu 112 sistemi gerçekten işlevsel sanırım. devamında evlendirecek duruma gelinmiş midir sorusu var da tamamı oldu anlaşılan