Antakya'da ev yangını - Son Dakika
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Antakya'da ev yangını

Antakya\'da ev yangını
12.06.2026 08:35  Güncelleme: 08:37
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Antakya'de ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da ev yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mübeccel Akman Mübeccel Akman:
    itfaiye çok iyi tepki vermişmiş. hızlı olmuşlar. diğer evlere sıçramaması bile çok iyi. güvenlik açısından da bu tür durumlar hızlı müdahale ile kontrol altına alınmış olması çok önemli. şu 112 sistemi gerçekten işlevsel sanırım. devamında evlendirecek duruma gelinmiş midir sorusu var da tamamı oldu anlaşılan 0 0 Yanıtla
  • Halil İbrahim Edf Halil İbrahim Edf:
    eğitim eksikliği işte ben derim ?? millet yangın çıktığında ne yapacağını bilmiyo evde söndürücü tutan var mı ?? halkın bilinçlendirilmesi lazım bence ?? 0 0 Yanıtla
  • Reşat Ismik Reşat Ismik:
    bu tür olaylar maalesef gittikçe artıyo ama kimse ciddi bi şey yapmıyo gerçekten yazık ya eski denetim sistemleri vardı onlar işe yarıyodu şimdi her şey çökmüş durumda evlerin elektrik tesisatlarına kontrol yok elektrik panoları desen eski kablolara desen hiç kimse umursamıyo hayırlı olsun yaralı varsa şükür yoksa 0 0 Yanıtla
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