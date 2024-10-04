Antakya\'da okulun spor salonunda yangın çıktı

Hatay'da okulun spor salonu deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Tecimen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu deposunda yaşandı. Dumanı fark eden okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya itfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - HATAY
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