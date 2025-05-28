Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde park halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alevler otomobili sararken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Park Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika
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