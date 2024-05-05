Hatay\'da şantiye alanında kaza: Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Hafriyat doldurmak için şantiyeye gelen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY