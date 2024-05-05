Hatay'da şantiye alanında kaza: Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da şantiye alanında kaza: Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Hatay\'da şantiye alanında kaza: Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir şantiye alanında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

05.05.2024 16:16
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Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Hafriyat doldurmak için şantiyeye gelen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da şantiye alanında kaza: Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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