Hatay'ın Antakya ilçesinde sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sazlık zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Antakya'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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