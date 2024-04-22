Antakya'da su kanalına düşen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antakya'da su kanalına düşen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen TOFAŞ marka otomobil su kanalına düştü ve sürücü yaralandı. Çevre sakinleri durumu bildirerek yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 00:17
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Antakya'da su kanalına düşen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde su kanalına düşen TOFAŞ marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya- İskenderun yolu Dericiler Sitesi'nde mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 68 ES 488 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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