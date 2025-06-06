Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Ekinci Mahallesi'nde 7 metrelik su kuyusuna düşen bir kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kedi doğaya bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Su Kuyusuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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