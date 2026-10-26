Antakya'da şüphelilere yapılan aramada 119 Captagon hap ve kurusıkı tabanca çıktı - Son Dakika
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Antakya'da şüphelilere yapılan aramada 119 Captagon hap ve kurusıkı tabanca çıktı

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Antakya\'da şüphelilere yapılan aramada 119 Captagon hap ve kurusıkı tabanca çıktı
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Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'nde 22 Ekim akşamı şüphelilere yönelik polis aramasında 119 Captagon hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramanın ardından yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda 119 adet Captagon hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 22 Ekim günü akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramalarda 119 adet Captagon uyuşturucu hap ile 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan M.G., Y.E.K. ve N.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antakya'da şüphelilere yapılan aramada 119 Captagon hap ve kurusıkı tabanca çıktı - Son Dakika
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