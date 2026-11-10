Antakya\'da vinçte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok

Antakya'da vinçte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde bir vinçte çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda vinç kullanılmaz hale gelirken bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak vinçte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan vinçte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yanan vinç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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