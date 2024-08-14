Antakya'da Zihinsel Engelli Vatandaşın Ayağı Mazgala Sıkıştı - Son Dakika
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Antakya'da Zihinsel Engelli Vatandaşın Ayağı Mazgala Sıkıştı

Antakya\'da Zihinsel Engelli Vatandaşın Ayağı Mazgala Sıkıştı

Hatay'ın Antakya ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin ayağı, yol üzerindeki mazgala sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma anı kameraya yansıdı.

14.08.2024 09:40
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Hatay'ın Antakya ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin ayağı, yol üzerindeki mazgala sıkıştı. Vatandaşın yardımına koşan itfaiye ekiplerinin kurtarma anı kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde zihinsel engelli bir kişinin ayağı cadde üzerinde bulunan mazgala sıkıştı. Kendi çabasıyla ayağını kurtaramayan kişinin ailesi durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'me bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, engelli vatandaşın ayağını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla mazgal demirleri genişletilerek zihinsel engelli vatandaşın ayağı kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı kurtarma çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İnsanlar buradan geçerken biraz dikkat etsinler"

Mazgallar konusunda vatandaşları uyaran Okan Dinç, "Bugün bir engelli arkadaşımız ayağından depremden sonra açık olan mazgala ayağı sıkıştı. Biz de itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri de bir an önce sağ olsun geldiler. Ekipler bir aletle demiri sıkıştırdı ve çıkarttılar. Herhangi bir sorun olmadı Allah'a şükürler olsun. Motorla geçen arkadaşların da biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü geçen gün de biri motorla burada düştü. Buradan geçerken insanlar biraz dikkat etsin. Çünkü gerçekten de tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelebilir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Zihinsel Engelli Vatandaşın Ayağı Mazgala Sıkıştı - Son Dakika

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