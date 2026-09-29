Antakya Kuzeytepe'de ev yangını koordineli müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antakya Kuzeytepe'de ev yangını koordineli müdahaleyle kontrol altına alındı

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Antakya Kuzeytepe\'de ev yangını koordineli müdahaleyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı; ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'da alevlerin yükseldiği ev yangını, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından koordineli şekilde müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. ı.

Kaynak: İHA
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