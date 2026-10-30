Antalya Aksu'da engelli 26 yaşındaki kadın evden ayrıldı, haber alınamıyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'da engelli 26 yaşındaki kadın evden ayrıldı, haber alınamıyor

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Antalya Aksu\'da engelli 26 yaşındaki kadın evden ayrıldı, haber alınamıyor
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki engelli kadın, salı sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba, görenlerin en yakın emniyet birimine bilgi vermesini istedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, görenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Acılı aileden yardım çağrısı

Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti. Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Antalya Aksu3. SayfaAntalyaÇamköyGüncelSon Dakika

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