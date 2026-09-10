Antalya Aksu'daki orman yangını kontrol altına alındı, 720 kişi tahliye edilmişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Aksu'daki orman yangını kontrol altına alındı, 720 kişi tahliye edilmişti

Antalya Aksu\'daki orman yangını kontrol altına alındı, 720 kişi tahliye edilmişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını, 4 gün süren havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 3 mahallede 254 hane boşaltılmış, 720 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 4 gün süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan ve rüzgarın etkisiyle önce Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayıp ardından da Kepez ilçesindeki bazı mahalleleri de tehdit eden orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'nın yanı sıra Burdur, Isparta, İzmir, Konya ve Karaman'dan destek ekipleriyle müdahale edilen yangına, bin 307 personel, 183 arazöz, 93 iş makinesi, 211 diğer araç ve 10'un üzerinde hava aracı görev almıştı.

Yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerinde 3 mahallede bulunan 254 hane boşaltılırken, 720 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Antalya Aksu, Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Kepez, Eylül, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Aksu'daki orman yangını kontrol altına alındı, 720 kişi tahliye edilmişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:13
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel’e içirdi
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:25:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Aksu'daki orman yangını kontrol altına alındı, 720 kişi tahliye edilmişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement