Antalya Alanya'da vergi suçundan 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezalı firari tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 11 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.M.'nin (65) Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir ikamette bulunduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.