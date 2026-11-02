Antalya Bölge İdare Mahkemesi Ulualan golf planı iptaline yönelik istinafı reddetti

Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Ulualan'ın golf turizm alanı olarak planlanmasına ilişkin imar planlarının iptaline yönelik ilk derece mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Manavgat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Manavgat'ımızın doğal güzellikleri, kıyıları ve ortak yaşam alanları arasında önemli bir yere sahip olan Ulualan bölgesi ile ilgili gazeteci Nalan Akpınaroğlu'nun başlattığı hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Ulualan'ın golf turizm alanı olarak planlanmasına ilişkin imar planlarının iptaline yönelik daha önce verilen mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu reddetti. Böylece ilk derece mahkemesinin iptal kararı korunmuş oldu. Mahkeme kararında; bölgenin doğal yapısının, su kaynaklarının, çevresel etkilerin ve kıyıların kamusal kullanımının planlama sürecinde dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi. Bizler için Ulualan, yalnızca bir arazi değil; Manavgat'ın doğal mirasının, kıyı kültürünün ve gelecek kuşaklara bırakacağımız ortak değerlerin önemli bir parçasıdır. Manavgat'ımızın gelişimini desteklerken doğal güzelliklerimizi korumak, kıyılarımızın halkımız tarafından kullanılmasını gözetmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Ulualan'ın geleceğine ilişkin her değerlendirmede doğayı, kamu yararını ve vatandaşlarımızın ortak beklentilerini esas alan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü Manavgat'ın doğal güzellikleri hepimizin ortak değeridir" denildi.

Ulualan'ın geleceğine ilişkin tüm değerlendirmelerde doğa, kamu yararı ve vatandaşların ortak beklentilerinin esas alınacağı belirtilen açıklamada, "Manavgat'ın doğal güzellikleri hepimizin ortak değeridir" ifadelerine yer verildi.