Antalya Büyükşehir'e yönelik soruşturmada dijital materyallere el konuldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'e ait paraların Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verilirken çekildiği iddia edilen görüntülerin bazı kişilerde bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlatıldı. İhbar doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu kişilerin Ö.S. isimli kuaför, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan Z.B.Ş., Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu B.Ü. ve gazeteci C.D. olduğu tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında bugün düzenlenen operasyonda Ö.S., Z.B.Ş. ve B.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci C.D.'nin ise adresinde bulunamadığı, yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA