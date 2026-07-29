Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Marmaris’te tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G., emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Tuğçe G., tatil yaptığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde KOM ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bilgisayarlar ve resmi belgelere el konuldu

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi. Merkezde yapılan aramalarda bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ile çeşitli resmi belgelere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ve evraklar incelemeye alınırken, aramaların tamamlanmasının ardından ekipler merkezden ayrıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tuğçe G.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, 3. Sayfa, Gençlik, Tatil, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:22:58. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.