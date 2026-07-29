Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G., emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Tuğçe G., tatil yaptığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde KOM ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bilgisayarlar ve resmi belgelere el konuldu

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi. Merkezde yapılan aramalarda bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ile çeşitli resmi belgelere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ve evraklar incelemeye alınırken, aramaların tamamlanmasının ardından ekipler merkezden ayrıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tuğçe G.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.