Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 34 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'in de yer aldığı öğrenildi. - ANTALYA
