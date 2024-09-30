Antalya\'da 100 Suçlu Yakalandı

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Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 100 suç kaydıyla toplam 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, M.M. isimli şahsın 100 suç kaydı bulunduğu ve 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA