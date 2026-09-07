Antalya'da 108 sanıklı rüşvet davasında 6 tutuklu tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya'da 108 sanıklı rüşvet davasında 6 tutuklu tahliye edildi

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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, aralarında Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de bulunduğu kurumların müşteki olduğu rüşvet ve dolandırıcılık davasında 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklara yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken dava ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya'da, aralarında Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de bulunduğu kurumların müşteki olduğu, rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla 108 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Antalya'da, rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla 108 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamaları

S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile Türkiye Halk Bankasının müşteki olarak yer aldığı dosyada, Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., Metin B., Hanım Y. K. ve Turgut B. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında eylemlerine göre "görevi kötüye kullanma", "rüşvet verme", "1163 sayılı Kanuna aykırılık", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşları veya tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamaları yer alıyor.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., Metin B., Hanım Y. K. ve Turgut B.'nin yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Muratpaşa, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 108 sanıklı rüşvet davasında 6 tutuklu tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 108 sanıklı rüşvet davasında 6 tutuklu tahliye edildi - Son Dakika
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