Antalya'da 126 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 126 Bin Araç Denetlendi

Antalya\'da 126 Bin Araç Denetlendi

Antalya'da helikopter ve dronla yapılan denetimlerde 37 bin 770 cezai işlem uygulandı.

17.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli yürütülen denetimlerde toplam 126 bin 649 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yük taşıyan araçların denetiminde 13 bin 549, yolcu taşımacılığı denetiminde 4 bin 350, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 15 bin 753, emniyet kemeri denetiminde 40 bin 601, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 13 bin 683, okul servis araçlarının denetiminde ise 460 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yasak park yapan 6 bin 29, engellilere ayrılmış park yerlerine park yapan bin 306, hız ihlali yapan 11 bin 656, alkollü araç kullanan 729, korsan taşımacılık yapan 33, abartı egzoz kullanan 121, kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 454, emniyet kemeri takmayan 2 bin 764, kask kullanmayan 3 bin 138 ve sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanan 881 kişi olmak üzere toplam 37 bin 770 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Helikopter, Güvenlik, Politika, antalya, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 126 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 126 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.