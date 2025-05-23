Antalya\'da 1316 Şahıs Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 316 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında kasten öldürme suçundan 32 yıl 3 ay 22 gün ve 25 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi ile hırsızlık suçundan 20 yıl ve 6 yıl hapis cezası ile aranan 3 kişi yer aldı.

Suç türlerine göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçlarından 138, dolandırıcılık suçlarından 261, yağma suçlarından 27, cinsel suçlardan 17, öldürme suçlarından 4 ve diğer suçlardan 869 aranan şahısın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan 428'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken, 888'i ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan kişilerden oluşuyor. Yakalanan tüm şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - BURDUR