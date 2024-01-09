Antalya\'da 180 Bin Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde, 180 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 180 bin şişe sahte alkol, 400 paket elektronik sigara kartuşu, 110 adet alkol aroması, 2 bin 400 adet puro, 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar bünyesinde 8 şahsa "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA