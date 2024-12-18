Antalya'da 193 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 193 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları çalışmalarda; farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 193 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA