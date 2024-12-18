Antalya'da 193 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 193 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları çalışmalarda; farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 193 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA
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