Antalya'da 193 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 193 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma Dedektifleri, son 72 saatte 193 aranan şahsı adli makamlara teslim etti.

18.12.2024 17:00
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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 193 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları çalışmalarda; farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 193 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 193 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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