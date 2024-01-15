Antalya\'da 2 Kilogram Eroin Yakalandı

Antalya'da ellerinde bulundurdukları 2 kilogram eroini piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ü. ve M.Ç. isimli şahısların, ellerinde bulundurdukları uyuşturucu (eroin) maddeyi piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler şahısların üzerinde ve ikametgahında yaptıkları aramada 2 kilo 100 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA