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Antalya'da 2 Kilogram Eroin Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 2 Kilogram Eroin Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ü. ve M.Ç. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları 2 kilogram eroini piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şahısların üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada 2 kilo 100 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya\'da 2 Kilogram Eroin Yakalandı
15.01.2024 - 13:50,
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Antalya'da ellerinde bulundurdukları 2 kilogram eroini piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ü. ve M.Ç. isimli şahısların, ellerinde bulundurdukları uyuşturucu (eroin) maddeyi piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler şahısların üzerinde ve ikametgahında yaptıkları aramada 2 kilo 100 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 2 Kilogram Eroin Yakalandı - Son Dakika
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