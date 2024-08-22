Antalya'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 2 saatte 130 motosiklet sorgulandı. 63 motosiklete para cezası, 2 motosiklete trafikten men cezası uygulandı.

22.08.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletlere yönelik trafik uygulamasında 2 saatte 130 motosiklet sorgulanırken, 63 motosiklete para, 2 motosiklete de trafikten men cezası uygulandı. Trafikten men edilen sıfır motosikletin sahibine ise cezanın nedeni ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, motosiklet kazalarını azaltmak, yaşanan kazalarda can kaybı ve yaralanmaları en aza çekebilmek amacıyla motosiklet denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde tüm uyarı ve yazılan cezalara rağmen birçok motosiklet sürücüsünün kask takmamakta ısrar ettiği, sürücü belgesi olmaksızın ya da yetersiz sürücüsü belgesi ile motosiklet kullandığı, birçok sürücünün motosikletlerde de diğer araçlar gibi muayene mecburiyeti olduğunu bilmediği gözlendi. Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2 saatte 130 motosikletin sorgulaması yapılırken, 63 motosiklete motosiklet ve sürücünün eksiklerinden dolayı para cezası uygulandı. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Plakası olmayan ve 1 ay önce bayiden alınan motosiklet, plaka ve sigortasının olmaması nedeniyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Motosikleti yeni aldığına dair evrakları getiren motosiklet sahibi, trafik polisi tarafından motosikletin neden bağlandığı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

Trafik polisi, sürücüye motosikletin alınması sonrası 1 hafta plakasız ve sigortasız trafiğe çıkabileceğini, motosikleti aldığı bayinin kendisine bu konuda bir evrak vermesi gerektiğini, motosikletin alınmasının üzerinden 1 ay geçtiği için trafikten men edildiğini, plakasının alınması ve sigortasının yapılmasının ardından Trafik Denetleme Büro Amirliğinden alacağı evrakla motosikletini yediemin otoparkından alabileceğini söyledi.

Denetimler sırasında kadın sürücülerin kurallara erkeklerden daha fazla riayet ettikleri, durdurulan kadın sürücülerin tamamına yakınının kaskını taktığı ve ehliyetinin olduğu gözlendi.

Antalya\'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi
Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 2 saatte kontrol edilen 130 motosikletin yarısına ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement