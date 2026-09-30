Antalya\'da 2 şüpheliye yönelik aramalarda 1284 sentetik hap bulundu

Antalya'da 2 şüpheliye yönelik aramalarda 1284 sentetik hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez ve Döşemealtı'da 2 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonunda 1284 sentetik hap, 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2562 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakde el konuldu, adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye yönelik aramalarda sentetik hap, kokain, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde 2 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda bin 284 sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 2 bin 562 tabanca fişeği bulundu.
Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konuldu.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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