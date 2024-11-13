Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Cesedi Bulundu

Antalya'da 3 İranlı kardeş, yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis soruşturma başlattı.

13.11.2024 19:41
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Antalya'da 3 İranlı kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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