Antalya'da dairede çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Antalya'da dairede çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi

Antalya\'da dairede çıkan yangında 1\'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi
16.07.2026 14:55  Güncelleme: 15:01
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye götürüldü. Alevler kısa sürede daireyi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve çatıda mahsur kalanları kurtardı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi'nde 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yarı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Aşağıya inemeyince çatıya sığındılar

Olay anında daireden bağımsız olarak yapılan dubleks katta bulunan ve dumanları fark eden vatandaşlar binadan çıkmak istedi. Ancak apartman boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle aşağıya inemeyen İ. Y. ve ailesi terasa çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Terasta mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından aşağıya indirildi.

1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak, soğutma ve duman tahliyesi yapıldı. Yangında dumandan etkilenen T.Y. (26), İ.Y. (23), H.Y. (72), M.E.Y. (1) ve S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangında dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Kepez, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da dairede çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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