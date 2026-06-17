Apartman dairesindeki yangın korkuttu - Son Dakika
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Apartman dairesindeki yangın korkuttu

Apartman dairesindeki yangın korkuttu
17.06.2026 14:19  Güncelleme: 14:24
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Kepez ilçesine bağlı Altıayak Mahallesi 8091 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Kepez, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartman dairesindeki yangın korkuttu - Son Dakika

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