Apartman dairesindeki yangın korkuttu

Antalya'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Kepez ilçesine bağlı Altıayak Mahallesi 8091 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA