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Antalya'da 325 elektrikli scooter trafikten men edildi - Son Dakika
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Antalya'da 325 elektrikli scooter trafikten men edildi

Antalya'da gerçekleştirilen scooter denetiminde 325 elektrikli scooter trafikten men edilerek, trafik idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde faaliyet gösteren elektrikli scooterların araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesini önlemek ve e-scooter kullanımının mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Antalya\'da 325 elektrikli scooter trafikten men edildi
07.01.2024 - 09:39,
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Antalya'da gerçekleştirilen scooter denetiminde 325 elektrikli scooter trafikten men edilerek, trafik idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde faaliyet gösteren elektrikli scooterların araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesini önlemek ve e-scooter kullanımının mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde 325 e-scooter trafikten men edilerek, trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Scooter, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 325 elektrikli scooter trafikten men edildi - Son Dakika


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