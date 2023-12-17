 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şahıs hakkında tahkikat düzenlenerek, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Antalya\'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
17.12.2023 - 10:25,
Abone Ol

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehir merkezinde yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

4 şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tahkikat düzenlenerek, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

Son Dakika
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 10:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement