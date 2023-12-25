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Antalya'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya\'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı
25.12.2023 - 18:14,
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Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 49 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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