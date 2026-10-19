Antalya'da 5'inci kattaki dairede yangın çıktı, salon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 5'inci kattaki dairede yangın çıktı, salon kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 5\'inci kattaki dairede yangın çıktı, salon kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa'da 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangında evin salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, evde kimse yokken diğer dairelere sıçramadan söndürüldü; kesin neden için inceleme başlatıldı.

Antalya'da 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangında evin salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki Serkan U.'ya ait dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan eve dönen Serkan U.'nun eşi, daireden yükselen dumanları fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dairede maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, daireye kısa süre önce yeni doğal gaz borusu döşendiği öğrenilirken, yangının elektrik kaynaklı çıktığı iddia edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muratpaşaİnceleme3. SayfaAntalyaGüncelYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
17:21
Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 17:24:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da 5'inci kattaki dairede yangın çıktı, salon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei